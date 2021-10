Reddito di cittadinanza, tensione in Consiglio dei ministri. Draghi media (Di venerdì 15 ottobre 2021) tensione in Consiglio dei ministri sul rifinanziamento del Reddito di cittadinanza. Alla fine il primo "round" se lo sono aggiudicati M5s e Pd, ma la partita è solo rimandata a quando sarà discussa la manovra, attesa in Cdm tra lunedì e martedì. Oggetto del contendere i nuovi fondi per il Reddito, inseriti nel decreto fiscale. Uno stanziamento da 200 milioni di euro, contestato da Lega, Italia viva e Forza Italia, che hanno chiesto una profonda revisione della misura. Protagonisti principali del braccio di ferro sono stati il ministro per lo Sviluppo economico leghista Giancarlo Giorgetti e il collega pentastellato all'Agricoltura Stefano Patuanelli."E' beffardo usare i soldi di chi ha lavorato duramente per una misura simile", l'affondo di Giorgetti, secondo quanto riferito da ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 15 ottobre 2021)indeisul rifinanziamento deldi. Alla fine il primo "round" se lo sono aggiudicati M5s e Pd, ma la partita è solo rimandata a quando sarà discussa la manovra, attesa in Cdm tra lunedì e martedì. Oggetto del contendere i nuovi fondi per il, inseriti nel decreto fiscale. Uno stanziamento da 200 milioni di euro, contestato da Lega, Italia viva e Forza Italia, che hanno chiesto una profonda revisione della misura. Protagonisti principali del braccio di ferro sono stati il ministro per lo Sviluppo economico leghista Giancarlo Giorgetti e il collega pentastellato all'Agricoltura Stefano Patuanelli."E' beffardo usare i soldi di chi ha lavorato duramente per una misura simile", l'affondo di Giorgetti, secondo quanto riferito da ...

