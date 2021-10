Ponte Genova, accordo transattivo ASPI-Mims (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) e Autostrade per l’Italia S.p.A. (ASPI) hanno sottoscritto ieri un accordo con cui, a seguito del crollo del Ponte Morandi, si definisce la procedura avviata dal Ministero nell’agosto 2018 per grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia della rete autostradale da parte del concessionario ASPI. Lo comunica il Mims in una nota sottolineando che “l’accordo, raggiunto dopo un lungo iter, recepisce integralmente le condizioni definite in occasione del Consiglio dei ministri del 14 luglio del 2020, durante il Governo Conte 2. In quella sede, infatti, anche sulla base delle valutazioni del Gruppo di lavoro interistituzionale appositamente costituito e dell’Avvocatura dello ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili () e Autostrade per l’Italia S.p.A. () hanno sottoscritto ieri uncon cui, a seguito del crollo delMorandi, si definisce la procedura avviata dal Ministero nell’agosto 2018 per grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia della rete autostradale da parte del concessionario. Lo comunica ilin una nota sottolineando che “l’, raggiunto dopo un lungo iter, recepisce integralmente le condizioni definite in occasione del Consiglio dei ministri del 14 luglio del 2020, durante il Governo Conte 2. In quella sede, infatti, anche sulla base delle valutazioni del Gruppo di lavoro interistituzionale appositamente costituito e dell’Avvocatura dello ...

