Pioli non sorride, ennesimo infortunio in casa Milan (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo la notizia della positività di Brahim Diaz al Covid permane la nube di sfortuna in casa Milan, Ante Rebic è a rischio per domani. Il giocatore croato sembra avere problemi di natura fisica. Ante Rebic, attaccante del Milan e della Croazia Il calciatore avrebbe subito una contusione in allenamento e sarebbe in forte dubbio per la gara di domani sera. Nonostante questo fatto non sembra nulla di grave. A riportare la notizia è anche Daniele Longo attraverso un tweet: Ante Rebic non ha concluso la seduta odierna per una contusione. Le condizioni non destano particolari preoccupazioni, dovrebbe farcela per il Verona— Daniele Longo (@86 longo) October 15, 2021 TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Brahim Diaz positivo al COVID-19: il comunicato del Milan

sportmediaset : #Pioli: 'Per Ibra decidiamo domani. Non ci sentiamo sfortunati, fiducia in Tatarusanu'. #SportMediaset - Gazzetta_it : Ibrahimovic, l'attesa si prolunga: Pioli non lo avrà nemmeno in panchina per #MilanVerona - mirkopioltini74 : RT @Patrirossonera: E certo perché è colpa di Pioli se Theo e Diaz sono positivi. Madó che tifosi di merda oh, non vedono l'ora di sparare… - Patrirossonera : E certo perché è colpa di Pioli se Theo e Diaz sono positivi. Madó che tifosi di merda oh, non vedono l'ora di spar… - sagitto78 : Non mi va bene che pioli dica in conferenza che diaz è indisposto sapendo che è positivo al covid, -