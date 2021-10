Onorevoli doppie poltrone Tra affari | Enti e Fondazioni Un esercito di deputati non molla il secondo incarico In barba ai potenziali conflitti di interesse

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Vip e peones, ministri e anonimi: a Montecitorio c’è undi parlamentari che ricoprono incarichi in aziende,e associazioni varie. Superata abbondantemente la metà della legislatura, soltanto adesso la Giunta per le elezioni ha ultimato l’istruttoria sulle eventuali incompatibilità tra quei ruoli e il mandato parlamentare e deve ancora decidere se estrarre qualche cartellino giallo, anche se il Comitato permanente per le incompatibilità non ha individuato particolari violazioni della legge n. 60 del 1953 sulle incompatibilità parlamentari. In pratica tutti possono dormire sonni tranquilli. Il problema del resto più che sul fronte delle violazioni sta su quello dell’opportunità. Un deputato, come previsto dalla Costituzione e al servizio di tutti i cittadini, “rappresenta la nazione ed esercita le sue ...