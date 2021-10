New World invaso da bot che farmano materiali? Amazon usa il pugno di ferro (Di venerdì 15 ottobre 2021) I giocatori di New World hanno sperimentato bot e farmatori d'oro che ostacolano il gioco accumulando punti di estrazione/pesca per raccogliere costantemente risorse e venderle al prezzo di mercato attuale. Non solo impediscono ai giocatori normali di recuperare risorse per completare le missioni o godersi il gioco, ma danneggiano anche l'economia del gioco. Da allora Amazon Games ha ricevuto un sacco di segnalazioni da giocatori che desideravano una soluzione al problema e ora stanno intraprendendo le azioni tanto attese. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 ottobre 2021) I giocatori di Newhanno sperimentato bot e farmatori d'oro che ostacolano il gioco accumulando punti di estrazione/pesca per raccogliere costantemente risorse e venderle al prezzo di mercato attuale. Non solo impediscono ai giocatori normali di recuperare risorse per completare le missioni o godersi il gioco, ma danneggiano anche l'economia del gioco. Da alloraGames ha ricevuto un sacco di segnalazioni da giocatori che desideravano una soluzione al problema e ora stanno intraprendendo le azioni tanto attese. Leggi altro...

