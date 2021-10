MIRIANA TREVISAN SVELA DI AVERE POTERI PARANORMALI: “VEDO UN UOMO!” (Di venerdì 15 ottobre 2021) MIRIANA TREVISAN, da ex ragazza di Non è La Rai a sensitiva? Ecco la notizia rivelazione che ha scosso i concorrenti del GF Vip 6 Nelle ultime ore la Casa del GF Vip è stata scossa dal ‘paranormale’: MIRIANA TREVISAN, infatti, ha rivelato di AVEREdei POTERI simili, o addirittura superiori, a quelli dell’ipnotista Giucas Casella e prova a leggere il futuro di alcuni coinquilini, in particolare di Sophie Codegoni. “VEDO questo uomo adulto, grande ha dai 45 ai 50 anni, tatuato e muscoloso. Lui è castano scuro un po’ brizzolato, lo conosci già” rivelaMIRIANA a Sophie Codegoni, poi continua: “Però VEDO Gianmaria nel presente. Il futuro tanto è tutto espresso davanti a noi. Non c’è un vero distacco. Il futuro è presente”. Ma facciamo un ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 15 ottobre 2021), da ex ragazza di Non è La Rai a sensitiva? Ecco la notizia rivelazione che ha scosso i concorrenti del GF Vip 6 Nelle ultime ore la Casa del GF Vip è stata scossa dal ‘paranormale’:, infatti, ha rivelato dideisimili, o addirittura superiori, a quelli dell’ipnotista Giucas Casella e prova a leggere il futuro di alcuni coinquilini, in particolare di Sophie Codegoni. “questo uomo adulto, grande ha dai 45 ai 50 anni, tatuato e muscoloso. Lui è castano scuro un po’ brizzolato, lo conosci già” rivelaa Sophie Codegoni, poi continua: “PeròGianmaria nel presente. Il futuro tanto è tutto espresso davanti a noi. Non c’è un vero distacco. Il futuro è presente”. Ma facciamo un ...

ducati78 : @GIOVANNI___1979 Ha fatto il fenomeno dicendo che lui si doveva sottrarre alle sue avances - ducati78 : @mariann62963301 Che lei ci provava e lui doveva fermare le sue avances e che ora sta fingendo - noemiarcuri : CHIUNQUE VOLESSE ENTRARE A FAR PARTE DEL ? MIRIANA TREVISAN OFFICIAL GROUP ? MI SCRIVA IN PRIVATO O NEI COMMENTI #GFVIP ?????? - marcod64663391 : Nicola scappaaaaa. #gfvip #gfvip6 - PasqualeMarro : #MirianaTrevisan fa “bollire” #NicolaPisu: “Per me tu sei …” -