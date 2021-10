Maurizio Sarri ha ragione | questo calcio è show Ma era così anche ai tempi del suo Napoli

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “non mi appartiene più, i giocatori si stanno allenando più in nazionale che con noi. Non è più sport ma unoche sta spremendo soldi agli appassionati. Sono vecchio pertipo di”.aprela conferenza stampa di vigilia di Lazio-Inter, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Uno sfogo sincero, parole dure che non possono lasciare indifferenti: un grido d’aiuto per unche ormai va sempre più verso la direzione del business. Perché gli interessi economici sono tanti, forse troppi, e l’aspetto sportivo è ormai relegato in secondo piano. Il punto focale del discorso è il calendario: sette partite in venti giorni per le squadre che giocano le Coppe e ...

. 'Penso che la Lazio abbia fatto delle ottime partite. Sono una squadra costruita molto bene, è arrivato un allenatore nuovo molto bravo a organizzare le squadre. Stanno facendo ...'In queste due settimane ci siamo allenati in modo ridotto, è difficile valutare la squadra adesso. I giocatori si allenano di più in Nazionale che con il club'. Forti critiche dial calcio moderno. Il tecnico della Lazio , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro l' Inter , ha commentato la situazione delle soste per gli impegni ...Un fiume in piena, l'ex Napoli in conferenza. Sarri ha parlato della reazione che si aspetta dopo il ko di Bologna, domani contro l'Inter dell'ex laziale Inzaghi ...“Questo calcio non mi appartiene più, i giocatori si stanno allenando più in nazionale che con noi. Non è più sport ma uno show che sta spremendo soldi agli appassionati. Sono vecchio per questo tipo ...