Marvel's Guardians of the Galaxy a tutta azione in nuovi video gameplay tra combattimenti e boss (Di venerdì 15 ottobre 2021) Verso la fine di ottobre arriverà Marvel's Guardians of the Galaxy. Il gioco di Square Enix ed Eidos Montreal adatterà il popolare equipaggio spaziale, così come alcuni dei suoi eccentrici personaggi di supporto, in una nuova avventura RPG. Finora abbiamo visto alcune cose del gioco, ma sembra che gli sviluppatori non abbiamo ancora finito. Ora, abbiamo un paio di nuovi video che mostrano il combattimento e una battaglia contro un boss. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 ottobre 2021) Verso la fine di ottobre arriverà'sof the. Il gioco di Square Enix ed Eidos Montreal adatterà il popolare equipaggio spaziale, così come alcuni dei suoi eccentrici personaggi di supporto, in una nuova avventura RPG. Finora abbiamo visto alcune cose del gioco, ma sembra che gli sviluppatori non abbiamo ancora finito. Ora, abbiamo un paio diche mostrano il combattimento e una battaglia contro un. Leggi altro...

Advertising

infoitscienza : Marvel’s Guardians of the Galaxy, il trailer di lancio è assolutamente ‘extra’ - infoitscienza : Marvel's Guardians of the Galaxy - Pubblicato il trailer di lancio - infoitscienza : Marvel's Guardians of the Galaxy, ecco il nuovo trailer di lancio! - infoitscienza : Marvel's Guardians of the Galaxy: Square Enix diffonde il trailer di lancio - infoitscienza : Marvel's Guardians of the Galaxy, trailer di lancio per il gioco di Square Enix -