Le creme solari dannose a causa dell’ossido di zinco

Leggi su ck12

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Molti di noi, soprattutto durante l’estate, utilizzano spesso leper proteggersi dal sole e dalle conseguenze di una esposizione prolungata. Adesso però, uno studio mette in discussione lecontenenti l’ossido diche, in tali casi potrebbe danneggiare sia l’ecosistema ma anche non sortire gli effetti desiderati sulla pelle. (Photo by Scott Olson/Getty Images)Uno studio prodotto in Oregon e pubblicato sulla rivista scientifica Photochemical & Photobiological Sciences, ha definito le miscele die ossido di carbonio controproducenti, sia per quanto riguarda l’impatto ambientale. Gli effetti tossici e l’abbassamento della qualità protettiva arriverebbe non arriverebbe dal minerale ma dalla miscelazione tra componenti. Lo ...