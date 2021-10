La bufala su Tiktok dei seggiolini per auto abbandonati per rapire le donne

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Un video suè diventato virale e ha raggiunto 12,2 milioni di visualizzazioni in poco più di un giorno, peccato che quella narrata non sia una notizia vera. Al centro della questione – e della fake news – iper bambini che secondo il racconto dellaer sarebbero usati dagli adescatori perle. LEGGI ANCHE > Tra aprile e giugno,ha rimosso 81 milioni di video dalla sua piattaforma Il video suinon è un allarme, ma una fake news Nel video, laer @princessbellesunflower da 175 followers domanda (mentre indica un seggiolino abbandonato in un parcheggio): «Avete mai visto questo tipo di seggiolino perche spunta dal nulla?». Poi ...

...di un'altra notizia che non era propria una, ma che si è rivelata poi essere un flop. Stiamo parlando dello sciopero dei camionisti annunciato per il 27 settembre. Da Telegram a, su ...... mentre una versione piratata è già stata diffusa su Telegram e su. Nel nostro caso succede ... Un virus? Una truffa? Una? Una puntata vecchia? Il trailer ripetuto dieci volte? Qualità ...Un video su TikTok afferma che i trafficanti di sesso usino i seggiolini come esca per rapire le donne. Ma è una bufala ...I contenuti violavano le regole del social. La maggior parte dei filmati sono stati cancellati ancor prima delle segnalazioni degli utenti ...