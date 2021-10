(Di venerdì 15 ottobre 2021)e' l'offerta pensata da Leasys per garantire un'esperienza di guida quanto mai completa e senza pensieri perche' racchiude in un un'unica formula tutti i servizi necessari per vivere il ...

Italpress : Jeep Compass 4xe, con Unlimited chilometri e ricariche illimitati - Autoingros : Jeep Compass 4xe tua a ottobre da 299€ al mese, scopri di più - BrokerGianni : Domani partono i miei prezzi AZIENDALI KM0 D ELLE JEEP RENEGADE 1600 D 2000 D 2X4 _ 4X4 COMPASS WRANGLER I MI… -

Grazie alla partnership con Leasys, a ottobre4xe plug - in hybrid e' disponibile con l'offerta Unlimited ad un canone di 319 Euro al mese (per 36 mesi), inclusivo di chilometraggio ...renegade Ultimi articoli in:Nuova4xe a 319 euro al mese con Leasys Unlimited Il canone mensile include tutti i servizi necessari per guidare con tranquillità il popolare SUVUnlimited è l’offerta pensata da Leasys per garantire un’esperienza di guida quanto mai completa e senza pensieri perchè racchiude in un un’unica formula tutti i servizi necessari per vivere il nolegg ...Annuncio vendita Jeep Compass 1.6 Multijet II 2WD Limited usata del 2020 a Romano di Lombardia, Bergamo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...