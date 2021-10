Inzaghi “Con la Lazio non sarà una gara come le altre” (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Cercheremo di farci trovare pronti, i ragazzi che hanno lavorato qua sono stati 6-7, sono rientrati i nazionali europei abbastanza bene con problemini di poco conto. Ora attendiamo il rientro dei sudamericani”. Così il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida con la sua ex squadra, la Lazio. “La Lazio ha fatto ottime partite, è una squadra costruita molto bene con ottime qualità – ha detto il mister dei campioni d’Italia in conferenza stampa – E’ arrivato un allenatore nuovo (Sarri, ndr), molto bravo ad organizzare le squadre: la Lazio sarà arrabbiata per aver perso l’ultima gara ed avrà voglia di fare bene”. Privo di Sanchez e Vidal, e con Martinez e Correa da valutare, Inzaghi farà ancora a meno di Sensi: “Si è allenato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Cercheremo di farci trovare pronti, i ragazzi che hanno lavorato qua sono stati 6-7, sono rientrati i nazionali europei abbastanza bene con problemini di poco conto. Ora attendiamo il rientro dei sudamericani”. Così il tecnico dell’Inter, Simone, alla vigilia della sfida con la sua ex squadra, la. “Laha fatto ottime partite, è una squadra costruita molto bene con ottime qualità – ha detto il mister dei campioni d’Italia in conferenza stampa – E’ arrivato un allenatore nuovo (Sarri, ndr), molto bravo ad organizzare le squadre: laarrabbiata per aver perso l’ultimaed avrà voglia di fare bene”. Privo di Sanchez e Vidal, e con Martinez e Correa da valutare,farà ancora a meno di Sensi: “Si è allenato ...

