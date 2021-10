In forte rialzo la Borsa di Tokyo (Di venerdì 15 ottobre 2021) (TeleBorsa) – Giornata di forti guadagni per Tokyo, con il Nikkei 225 in rialzo dell’1,55%; sulla stessa linea, l’indice di Shenzhen avanza dello 0,63%, arrivando a 14.428 punti, e il listino di Shangai dello 0,51%. Le Borse asiatiche sono positive in scia ai guadagni registrati da Wall Street, arrivati anche grazie alle positive trimestrali del settore bancario. In denaro Hong Kong (+1,19%); sulla stessa linea, in rialzo Seul (+0,88%) e positivo Sydney (+0,71%). Il mercato azionario di Mumbai è chiuso per la Festa del Dussehra. Composto rialzo per l’Euro contro la valuta nipponica, che si muove con un guadagno dello 0,48%. Sostanzialmente invariata la seduta per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 14 ottobre si presenta piatta per l’Euro ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Tele) – Giornata di forti guadagni per, con il Nikkei 225 indell’1,55%; sulla stessa linea, l’indice di Shenzhen avanza dello 0,63%, arrivando a 14.428 punti, e il listino di Shangai dello 0,51%. Le Borse asiatiche sono positive in scia ai guadagni registrati da Wall Street, arrivati anche grazie alle positive trimestrali del settore bancario. In denaro Hong Kong (+1,19%); sulla stessa linea, inSeul (+0,88%) e positivo Sydney (+0,71%). Il mercato azionario di Mumbai è chiuso per la Festa del Dussehra. Compostoper l’Euro contro la valuta nipponica, che si muove con un guadagno dello 0,48%. Sostanzialmente invariata la seduta per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 14 ottobre si presenta piatta per l’Euro ...

