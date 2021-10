Il nichilismo di Nietzsche oggi fa più paura

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Ciò che io racconto è la storia dei prossimi due secoli. Io descrivo ciò che viene, ciò che non può fare a meno di venire: l’avvento del. Tutta la nostra cultura europea si muove in una torturante tensione che cresce da decenni in decenni, come protesa verso una catastrofe: irrequieta, violenta, precipitosa; simile ad una corrente che vuole giungere alla fine, che non riflette più ed hadi riflettere”. Così ha scritto più di un secolo fa il filosofo tedesco Friedrich, nato in questo giorno di ottobre 177 anni fa, e scomparso all’alba del XX secolo il 25 Agosto del 1900. Secondo il filosofo ilrappresentava una tappa inevitabile a cui sarebbe giunta prima o poi la società Occidentale. Quella stessa società che all’epoca diera reduce dallo stravolgimento ...