“Ho succhiato il sangue delle mie vittime”: linciato un 20enne accusato di vampirismo (Di venerdì 15 ottobre 2021) In Africa un grave fatto di sangue è finito nel peggiore dei modi. Un presunto assassino di bambini, infatti, è stato braccato e ucciso questa settimana da una folla di persone che lo ha linciato a morte, poche ore dopo essere fuggito dal tribunale. Soprannominato il “vampiro assetato di sangue”, Masten Milimo Wanjala, 20 anni, era stato già arrestato in Kenya il 14 luglio in relazione alla scomparsa di due bambini. In seguito Wanjala ha ammesso, in una confessione inquietante, di aver ucciso almeno altre dieci persone negli ultimi cinque anni; una media di due vittime all’anno che allarma per la sistematicità delle sue azioni. E per rendere le cose ancora più inquietanti, ha anche ammesso, come riportato dal Daily Star, di aver “succhiato a volte il sangue dalle loro ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 15 ottobre 2021) In Africa un grave fatto diè finito nel peggiore dei modi. Un presunto assassino di bambini, infatti, è stato braccato e ucciso questa settimana da una folla di persone che lo haa morte, poche ore dopo essere fuggito dal tribunale. Soprannominato il “vampiro assetato di”, Masten Milimo Wanjala, 20 anni, era stato già arrestato in Kenya il 14 luglio in relazione alla scomparsa di due bambini. In seguito Wanjala ha ammesso, in una confessione inquietante, di aver ucciso almeno altre dieci persone negli ultimi cinque anni; una media di dueall’anno che allarma per la sistematicitàsue azioni. E per rendere le cose ancora più inquietanti, ha anche ammesso, come riportato dal Daily Star, di aver “a volte ildalle loro ...

Advertising

angel22747276 : @marattin @lucianocapone @ilfoglio_it Purtroppo Alitalia è stata gestita da banditi che han succhiato sangue anche… - cptscor : UN'ERA DI PARASSITI !!! DA 10 ANNI IL BIDONE ALATO DOVEVA SPARIRE INVECE HA SUCCHIATO SANGUE AGLI ITALIANI !!! - dontealberto : @giulianol @markorusso69 Perché era l’unico modo per fare “Pulizzia” dalle zecche che per anni hanno succhiato sang… - rocchetta09 : Delle balle,Bere sempre in testa di aumentare le tasse e distruggere ,prima l'Italia e dopo gli italiani ,io sono a… - Lordskary : Non c'è spazio nella mia vita per i finti sentimentalismi. Disconosco questa realtà che fino ad oggi m'ha solo succ… -