Green pass, Illy: “Se portuali bloccano porto Trieste, Stato intervenga” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Scioperare è un diritto costituzionale, impedire con la forza di lavorare a chi vuole esercitare quest’altro diritto, è un reato. Se i ribelli al Green pass bloccassero i varchi del porto di Trieste, mi auguro un intervento immediato e deciso delle forze dell’ordine per ristabilire la legalità. Lo Stato non può permettere l’interruzione violenta di un pubblico servizio senza reagire. Il rischio oggi è lasciar scivolare il Paese in anarchia e ricatti estremisti”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘La Repubblica’, è l’imprenditore Riccardo Illy, già sindaco di Trieste e presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. “Avverto però – sottolinea – che un blocco ad oltranza cadrebbe come un macigno sulla ripresa interna e internazionale, in una fase già critica del ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Scioperare è un diritto costituzionale, impedire con la forza di lavorare a chi vuole esercitare quest’altro diritto, è un reato. Se i ribelli albloccassero i varchi deldi, mi auguro un intervento immediato e deciso delle forze dell’ordine per ristabilire la legalità. Lonon può permettere l’interruzione violenta di un pubblico servizio senza reagire. Il rischio oggi è lasciar scivolare il Paese in anarchia e ricatti estremisti”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘La Repubblica’, è l’imprenditore Riccardo, già sindaco die presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. “Avverto però – sottolinea – che un blocco ad oltranza cadrebbe come un macigno sulla ripresa interna e internazionale, in una fase già critica del ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - NRinascimentale : RT @ilgiornale: 'Resistenza e solidarietà per i lavoratori che vedono calpestati i loro diritti'. E così #Barillari e #Cunial si chiudono n… - scavuzzo47 : RT @GiuseppeLeg: #portualidiTrieste Nella azienda dove lavoro tutti controllati e tutti ok green pass. In #CULO a chi oggi non prenderà sti… -