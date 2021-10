Giucas Casella svela come sono nati i suoi poteri: "Caddi in un pozzo, mia madre..." (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giucas Casella è senza dubbio uno dei nomi più chiacchierati del Grande Fratello Vip 6, soprattutto per le sue capacità di trasferire agli altri concorrenti della casa energie positive. A tal proposito, l'illusionista siciliano in queste ultime ore ha raccontato un retroscena sul suo passato. Giucas ha rivelato di quando si rese conto di avere abilità fuori dal comune. "Mia madre era sordomuta. Non è come oggi, all'epoca non si poteva fare molto. Io da piccolo sono cascato nel pozzo e urlavo. Eravamo in campagna, mia madre però non mi sentiva. Il pozzo non era profondo, ma potevo annegare, c'era molta acqua. Ragazzi ho urlato per tantissimo tempo, poi è successo qualcosa. Con la forza del pensiero lei è stata guidata in mio soccorso. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 15 ottobre 2021)è senza dubbio uno dei nomi più chiacchierati del Grande Fratello Vip 6, soprattutto per le sue capacità di trasferire agli altri concorrenti della casa energie positive. A tal proposito, l'illusionista siciliano in queste ultime ore ha raccontato un retroscena sul suo passato.ha rivelato di quando si rese conto di avere abilità fuori dal comune. "Miaera sordomuta. Non èoggi, all'epoca non si poteva fare molto. Io da piccolocascato nele urlavo. Eravamo in campagna, miaperò non mi sentiva. Ilnon era profondo, ma potevo annegare, c'era molta acqua. Ragazzi ho urlato per tantissimo tempo, poi è successo qualcosa. Con la forza del pensiero lei è stata guidata in mio soccorso. ...

