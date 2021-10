Dopo il G20 | Xi dà buca alla Cop26 E la regina lo punzecchia

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Xi Jinping non sarà a Glasgow per lail mancato viaggio a New York per l’’assemblea generale delle Nazioni Unite di settembre eche Bloomberg ha confermato la sua assenza al G20 di Roma di fine ottobre, ora è il Times a rivelare che presidente cinese non lascerà la patria neppure per la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà nei giorniil summit organizzato dall’Italia. Il giornale londinese ha pubblicato la notizia a poche ore di distanza da un video che sta facendo il giro del mondo: quello in cui laElisabetta dice a proposito della, intercettata dai microfoni (lo sapeva?) in occasione della cerimonia di apertura del Parlamento gallese, che “ancora non so chi verrà, nessuna idea”, “sappiamo solo delle persone che non ...