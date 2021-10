Dl Fisco | in bozza stretta sul lavoro nero e 200 milioni per il RdC

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Convocato per oggi alle 11 il Consiglio dei ministri vedrà al centro la discussione sul decreto legge sul. Tra le misure incluse nella, un testo di circa 20 articoli, figurano il rifinanziamento di quarantena, congedi e Cig Covid per le pmi; un nuovo intervento sulle cartelle; 200per il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza; e unasulper ridurre gli incidenti sul. Nel testo anche l’ecobonus per l’acquisto di auto elettriche o meno inquinanti e una norma per rafforzare la sicurezza del G20 con 400 militari in più, per un costo di 309.159 euro. Laprevede l’assegnazione di 6 miliardi aggiuntivi per il fondo “assegno universale e servizi alla famiglia” la cui entrata a regime è attesa dal ...

Nelladel provvedimento si prevede anche che "al fine di favorire la produzione di analisi sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di ...Sono le principali misure fiscali contenute nelladel decreto misto all'esame del Consiglio dei ministri previsto stamattina: il provvedimento contiene anche misure in materia di lavoro e per ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - Proroga a fine anno dell'indennita' di quarantena equiparata a malattia per 600 euro annui a lavoratore; congedi parentali; integrazione salariale per i ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - Arriva un nuovo pacchetto di norme "per il rafforzamento e l'efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e per il miglioram ...