CorSport | Spalletti sa che Juric è l’ultimo trauma da superare per il suo Napoli

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Lucianosa che la partita di domenica contro il Torino non sarà semplice, scrive il Corriere dello Sport: il rischio di perdere un’occasione per staccare ancora un po’ dalle dirette concorrenti esiste. Ma soprattutto, il tecnico sa che il Torino è undaper il suo. “E sa pure cherappresentaper la sua nuova squadra: il pareggio del Verona a, all’ultima giornata, portò via alla squadra allora di Gattuso l’accesso alla Champions League. Unda cancellare”., scrive il quotidiano sportivo, metterà la partita sul piano del ritmo, cercando di bloccare Fabian Ruiz.risponderà con Anguissa e Osimhen. L'articolo ...

Sul. In porta toccherà a Meret, Centrocampo a tre con Anguissa, Fabian e Zielinski. Davanti ...gol Amir Rrahmani Il Corriere dello Sport dà le ultime notizie sulla formazione che...... il centrocampista del Napoli , secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, dovrebbe tornare a disposizione di Lucianodopo la sosta. Ieri, infatti, ha continuato il lavoro ..."La Lazio è partita", titola stamane in apertura il Corriere dello Sport. Sarri bissa il successo del derby: Basic e Patric in gol, ma si ferma Immobile. Primo stop ...Una serata libera per concedersi una pizza. Luciano Spalletti lascia “casa” e raggiunge la Pizzeria 50 Kalo di Ciro Salvo, a due passi dal lungomare, per una pizza prima di entrare nel vivo di Napoli- ...