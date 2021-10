Commisso è una furia | “l’ultimo campionato è stato falsato” | bordate all’Inter

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il presidente della Fiorentina Roccoè una, nel mirino del numero uno viola il sistema calcio e l’Inter. Dichiarazioni piccanti durante un meeting organizzato dal Financial Times negli Stati Uniti,chiede sanzioni per chi non rispetta gli standard economici. “Il problema in Italia è che le regole non valgono per tutti. E questo hala classifica finale dello scorsodi Serie A .Ogni sei mesi dobbiamo fornire dei dati sul rapporto di liquidità nel calcio italiano. Noi e altri club lo abbiamo fatto. Io ho sempre fatto il mio dovere: ho messo i soldi, il club non ha debiti, quindi se c’è bisogno di capitale, lo porto io dagli Stati Uniti. Altre società non l’hanno fatto. C’erano alcuni club che erano ben lontani dal rispettare i requisiti necessari di liquidità. E ...

è poi entrato nello specifico pungendo calciatori e procuratori : "Noi gli abbiamo dato la ...e non ho mai visto un giocatore venire da me e chiedermi meno soldi perché non ha disputato...Sono qui da tre anni e non ho mai visto un giocatore venire da me e chiedermi meno soldi perchè non ha disputatostagione all'altezza. Non mi è mai successo - sottolinea- . Chiedono ...Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è una furia, nel mirino del numero uno viola il sistema calcio e l’Inter. Dichiarazioni piccanti durante un meeting organizzato dal Financial Times negli ...Continua la guerra di Rocco Commisso alla Serie A. Il patron della Fiorentina durante un meeting organizzato da Financial Times, non si ...