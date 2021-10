Clima, regina Elisabetta contro leader che "parlano e non agiscono" (Di venerdì 15 ottobre 2021) La regina Elisabetta ha criticato l'inerzia dei leader mondiali sulla crisi Climatica, dicendosi "irritata" verso quanti "parlano ma non agiscono". Lo riportano i media inglesi, precisando che si ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Laha criticato l'inerzia deimondiali sulla crisitica, dicendosi "irritata" verso quanti "ma non". Lo riportano i media inglesi, precisando che si ...

