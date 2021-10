Catania | green pass falsi in vendita su Telegram | sequestrati e oscurati due canali

(Di venerdì 15 ottobre 2021)venduti sudietro pagamento di un corrispettivo in criptovaluta di 250 euro. È quanto hanno scoperto gli investigatori della polizia postale di, a seguito di una segnalazione della Digos che hanno riguardato i dueBy2.0” e “autentico” in cui erano iscritti rispettivamente 5.200 e oltre

È quanto hanno scoperto gli investigatori della polizia postale di, a seguito di una segnalazione della Digos che hanno riguardato i due canali "Bypass 2.0" e "VenditaPass ...La Procura Distrettuale diha disposto il sequestro preventivo di due canali Telegram in cui veniva proposta la vendita diPass falsi, il sequestro è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari. Le ...CATANIA (ITALPRESS) - La Procura Distrettuale di Catania ha disposto il sequestro preventivo di due canali Telegram in cui veniva proposta la vendita ...In tutto oltre cinquemila gli iscritti, in via di identificazione. Nei guai i promotori che sono stati denunciati ...