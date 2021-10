Ballottaggi Toscana: due comuni scelgono il sindaco, Massarosa e Sansepolcro alle urne (Di venerdì 15 ottobre 2021) Firenze, 15 ottobre 2021 - Due città che vanno al Ballottaggio. Due città in cui serve un "secondo tempo" della sfida elettorale per eleggere il primo cittadino. A Massarosa e Sansepolcro tutto è ... Leggi su lanazione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Firenze, 15 ottobre 2021 - Due città che vanno alo. Due città in cui serve un "secondo tempo" della sfida elettorale per eleggere il primo cittadino. Atutto è ...

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi Toscana Ballottaggi Toscana: due comuni scelgono il sindaco, Massarosa e Sansepolcro alle urne A Massarosa e Sansepolcro tutto è pronto per i ballottaggi. Sono comuni sopra i 15mila abitanti, quelli in cui se un candidato non raggiunge il 50% dei voti serve la sfida supplementare tra i due più ...

Amministrative, domenica e lunedì ballottaggi per 65 comuni 15 ottobre 2021Sono 65 i comuni d'Italia interessati al turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre, distribuiti in 15 ...

