Troppe persone ammassate nel negozio, locale chiuso (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma – Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno proceduto al controllo delle attività commerciali e di money transfer della zona dell’Esquilino. In un negozio nei pressi di via di San Vito, i Carabinieri hanno riscontrato la presenza contemporanea di 7 persone, a fronte dell’esiguo spazio interno disponibile, in base al quale era consentito l’accesso di 2 persone alla volta, in violazione delle attuali disposizioni inerenti al distanziamento antiCovid-19. I Carabinieri hanno sanzionato il titolare per l’importo di 280 euro e hanno disposto la chiusura dell’esercizio per 3 giorni. Elevata anche un’altra sanzione di 180 euro per la mancata esposizione della licenza di vendita. Lo scrive in una nota il Comando Provinciale Carabinieri Roma. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma – Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno proceduto al controllo delle attività commerciali e di money transfer della zona dell’Esquilino. In unnei pressi di via di San Vito, i Carabinieri hanno riscontrato la presenza contemporanea di 7, a fronte dell’esiguo spazio interno disponibile, in base al quale era consentito l’accesso di 2alla volta, in violazione delle attuali disposizioni inerenti al distanziamento antiCovid-19. I Carabinieri hanno sanzionato il titolare per l’importo di 280 euro e hanno disposto la chiusura dell’esercizio per 3 giorni. Elevata anche un’altra sanzione di 180 euro per la mancata esposizione della licenza di vendita. Lo scrive in una nota il Comando Provinciale Carabinieri Roma. (Agenzia Dire)

