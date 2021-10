Tosca, chi è il marito Massimo Venturiello: “Noi siamo complementari” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tosca ed il marito Massimo Venturiello condividono due grandi passioni tramutatesi in lavoro: arte e teatro. Stasera l’interprete di “Ho Amato Tutto” sarà tra gli ospiti di “Lui E’ Peggio Di Me”, show con Giorgio Panariello e Marco Giallini a partire dalle 21:30 su Raitre. Nato nel 1957 a Roccaspide , si diploma all’Accademia D’Arte Drammatica Silvio D’Amico nel 1982 debuttando a teatro con “Tito Andronico” di Shakespare diretto da Gabriele Lavia. L’esordio in televisione nel 1981 con “I Ragazzi di Celluloide” di Sergio Sollima. Pochi anni dopo arriva sul grande schermo nel film “La famiglia” per la regia di Ettore Scola. Venturiello è noto al grande pubblico per il ruolo del “cattivo” Cesare Carrano nella serie tv “Distretto Di Polizia”. Partecipa inoltre ad altre fiction di successo “Il peccato e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021)ed ilcondividono due grandi passioni tramutatesi in lavoro: arte e teatro. Stasera l’interprete di “Ho Amato Tutto” sarà tra gli ospiti di “Lui E’ Peggio Di Me”, show con Giorgio Panariello e Marco Giallini a partire dalle 21:30 su Raitre. Nato nel 1957 a Roccaspide , si diploma all’Accademia D’Arte Drammatica Silvio D’Amico nel 1982 debuttando a teatro con “Tito Andronico” di Shakespare diretto da Gabriele Lavia. L’esordio in televisione nel 1981 con “I Ragazzi di Celluloide” di Sergio Sollima. Pochi anni dopo arriva sul grande schermo nel film “La famiglia” per la regia di Ettore Scola.è noto al grande pubblico per il ruolo del “cattivo” Cesare Carrano nella serie tv “Distretto Di Polizia”. Partecipa inoltre ad altre fiction di successo “Il peccato e ...

