Star in the Star | Mina e Riccardo Fogli gallery e video

Nella quinta e ultima puntata di Star in the Star, di questa sera, 14 ottobre 2021, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, si è esibita nuovamente Mina, stavolta con il brano Acqua e Sale. Per questo duetto, il posto di Celentano è stato preso da Riccardo Fogli. Come spiegato fin dalla prima puntata, non si trattava della vera Mina, ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non rivelato/a. Nei primi secondi di esibizione ha cantato in playback, mentre poi la sua voce originale si è sentita. Davvero somigliantissima stasera Mina e il duetto con Fogli è riuscito molto bene. Sebbene gli indizi dati nelle scorse puntate portassero verso Tosca, ci siamo convinti che ...

