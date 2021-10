Sciopero Green pass, il venerdì nero dei portuali. Rischio caos a Gioia Tauro, Messina non prevede disagi (Di giovedì 14 ottobre 2021) "L'unica apertura che possono avere nei nostri confronti è togliere il Green pass. Il blocco di venerdì è confermato, oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di Trieste. Anche... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 14 ottobre 2021) "L'unica apertura che possono avere nei nostri confronti è togliere il. Il blocco diè confermato, oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di Trieste. Anche...

Advertising

repubblica : Sciopero no Green Pass, la protesta dei lavoratori portuali si allarga: da Trieste a Genova, a Gioia Tauro - Corriere : Green pass, autotrasportatori e portuali in sciopero: «Venerdì blocchiamo il Paese» - Corriere : Green pass da domani: a Milano già 250 assenze annunciate, il rischio “sciopero mascherato” - Evgheni_73 : RT @paolo_gibilisco: I docenti universitari contro il “green pass” aderiscono allo sciopero generale di venerdì 15 ottobre 2021. https://t.… - why_not54 : @giorgiovascotto @Pinucci63757977 Precetti chi non ha il green pass (o non vuole esibirlo per solidarietà)? L'azien… -