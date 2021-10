Sanremo 2022 | Amadeus sul palco con Giulia De Lellis? L’indiscrezione

(Di giovedì 14 ottobre 2021)starebbe selezionando non solo le prossime canzoni del Festival di, ma anche il cast della trasmissione: secondo le indiscrezioni, ancheDeavrà un ruolo.De, diventata famosa grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, si era subito affermata come influencer. Maria De Filippi le aveva poi dato L'articolo proviene da Inews.it.

Giulia De Lellis approda al prossimo Festival di? Già da qualche tempo si è tornati a parlare della nota manifestazione che come sappiamo sarà nuovamente condotta da Amadeus per la terza volta. Mentre il conduttore è alle prese con l'...Il Festival diandrà in onda su Rai Uno da martedì 1 febbraio a sabato 5 febbraio.Amadeus sta selezionando le canzoni ed il cast del prossimo Festival di Sanremo: secondo le indiscrezioni, Giulia De Lellis avrà un ruolo.Giulia De Lellis verso Sanremo 2022? Amadeus vorrebbe farsi affiancare da due influencer, l'indiscrezione del settimanale Vero.