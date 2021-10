Roma, semina il panico in metro: minaccia con un coltello chi gli nega l’elemosina (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma – I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato un Romano di 37 anni, di fatto senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti, con l’accusa di tentata estorsione aggravata. L’uomo, ieri pomeriggio, ha seminato il panico per alcuni minuti a bordo di un vagone della metropolitana della linea “B”. In particolare il 37enne, stava chiedendo l’elemosina ad alcuni viaggiatori presenti all’interno di una delle carrozze, ma improvvisamente, al diniego dei presenti, ha estratto un coltello a serramanico e lo ha brandito nei loro confronti pretendendo “un’offerta”. Arrivati alla fermata Termini, all’apertura delle porte del vagone, i passeggeri sono usciti fuggendo all’impazzata richiamando allo stesso tempo l’attenzione delle guardie ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 ottobre 2021)– I Carabinieri del NucleoScalo Termini hanno arrestato unno di 37 anni, di fatto senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti, con l’accusa di tentata estorsione aggravata. L’uomo, ieri pomeriggio, hato ilper alcuni minuti a bordo di un vagone dellapolitana della linea “B”. In particolare il 37enne, stava chiedendoad alcuni viaggiatori presenti all’interno di una delle carrozze, ma improvvisamente, al diniego dei presenti, ha estratto una serramanico e lo ha brandito nei loro confronti pretendendo “un’offerta”. Arrivati alla fermata Termini, all’apertura delle porte del vagone, i passeggeri sono usciti fuggendo all’impazzata richiamando allo stesso tempo l’attenzione delle guardie ...

