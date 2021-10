Roger Moore | l’infinita classe del secondo James Bond che conquistò il mondo

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Oggi ricorre l’anniversario della nascita dell’affascinante divo inglese. L’attore, amatissimo per la sua interpretazione di 007,ha messo la sua fama a servizio della causa ambientalista e dei diritti dei bambini, ricoprendo per 25 anni la carica di ambasciatore dell’UNICEF. Da semplice comparsa sui palcoscenici del West End, passando per i lavori televisivi, il filantropo hollywoodiano ha conquistato il pubblico statunitense e mondiale con i suoi ruoli in film che sono pietre miliari della cultura popolare.e il suo esordio televisivo Tornato alla vita d’attore dopo la drammatica parentesi bellica,si conquista le prime attenzioni del pubblico nella serie televisiva “Ivanhoe“(1958). Qui l’attore è Sir Wilfred, mentre nella serie western “Maverick” (1957-1962) ...

CesareInvictus : RT @dievve: #Accaddeoggi #007 #Ambasciatore #Attentiaqueidue #Attorebritannico 1927 – Nasce l'attore inglese Roger Moore - streghina62 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1927 nasceva l'attore Roger Moore uno tra i più amati impersonatori dell'Agente 007 #accaddeoggihttp://ow.ly/NZ6B… - Lukyluke311 : RT @dievve: #Accaddeoggi #007 #Ambasciatore #Attentiaqueidue #Attorebritannico 1927 – Nasce l'attore inglese Roger Moore - salam_zx : RT @rada_maja: ??14.ottobre 1927 nasceva Roger Moore, attore britannico , uno dei 007, ????Mori' nel 2017 - Stefano82505685 : @BBCWorld IL MUSICISTA-LOGGIONISTA: ROGER MOORE

