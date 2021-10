Psg, Donnarumma titolare per il ko di Navas (Di giovedì 14 ottobre 2021) PARIGI (Francia) - Gigi Donnarumma sarà titolare fra i pali del Paris Saint - Germain nella sfida di venerdì sera contro l' Angers . Il portiere degli azzurri prenderà il posto di Keylor Navas che ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 ottobre 2021) PARIGI (Francia) - Gigisaràfra i pali del Paris Saint - Germain nella sfida di venerdì sera contro l' Angers . Il portiere degli azzurri prenderà il posto di Keylorche ...

Advertising

sportface2016 : +++#Mancini: 'Oggi #Donnarumma giocava per l'#Italia, non per il #Psg. E l'#Italia viene sopra tutto+++ #ItaliaSpagna #NationsLeague - Eurosport_IT : DONNARUMMA DA RECORD ???? Il portiere del PSG diventa il capitano dell'Italia più giovane degli ultimi 50 anni, dal… - TMit_news : Navas k.o. in Nazionale. Donnarumma fra i pali del PSG in campionato - sportli26181512 : #Psg, #Donnarumma titolare per il ko di Navas: Il portiere costaricano è tornato infortunato dalla trasferta con la… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PSG - Navas infortunato, Donnarumma sarà titolare contro l'Angers -