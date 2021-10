Polonia | Rutte chiederà a Ue congelare Recovery Varsavia

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il premier olandese Markalla commissione europea di "non approvare" ilPlan polacco da 36 miliardi di euro almeno finché non sarà risolta la questione relativa alla sentenza ...

Rutte chiederà all'Ue di congelare i fondi del Recovery alla Polonia

- riportano diversi media internazionali - ha annunciato le sue intenzioni di fronte al Parlamento olandese. "Formalizzerò la mia richiesta alla commissione la settimana prossima al Consiglio ...Ad acuire lo scontro sono arrivate anche le parole del premier olandese Mark, esponente di ... La rottura tra, entrata nell'Ue nel 2004, e Bruxelles è aperta da anni. Nel 2017, l'Ue ...BR§UXELLES - Il premier olandese Mark Rutte chiederà alla commissione europea di "non approvare" il Recovery Plan polacco da 36 miliardi di euro almeno finché non sarà risolta la questione relativa al ...Il premier olandese Mark Rutte chiederà alla commissione europea di "non approvare" il Recovery Plan polacco da 36 miliardi di euro almeno finché non sarà risolta la questione relativa alla sentenza c ...