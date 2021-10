Osimhen | viaggio in ritardo | oggi ritorna a pieno ritmo C’è una conferma

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Victorriprenderà ad allenarsi acon il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Il giocatore nigeriano è arrivato con due giorni disulla tabella di marcia e solo in giornata potrà lavorare con il gruppo. Gazzetta dello Sport scrive: “L’inconveniente dovuto alaereo di ritorno, era già stato comunicato dal giocatore al club subito dopo l’ultima partita giocata, domenica sera, contro la Repubblica Centroafricana. L’attaccante ha svolto una leggera seduta di allenamento e soltantopomeriggio si aggregherà al resto dei compagni“. Ildinon comprometterà la sua presenza in campo con il Torino. Secondo quanto scrive Gazzetta,sarà titolare in ...