Mystery Land, perché il programma di Aurora Ramazzotti è stato sospeso (Di giovedì 14 ottobre 2021) Amara sorpresa per Aurora Ramazzotti, che si è da poco tuffata in una nuova avventura. Nei panni di conduttrice – un’esperienza che aveva già fatto in passato – ha guidato le prime due puntate di Mystery Land, il nuovo show di Italia 1 dedicato ai misteri e al mondo dell’ignoto. Ma nei giorni seguenti è arrivata la decisione di Mediaset di sospendere l’appuntamento settimanale con la trasmissione. Mystery Land si ferma: i motivi Lo show chiude i battenti, ma solo momentaneamente. Questo è ciò che si apprende dal comunicato stampa diffuso dall’emittente, in cui si evidenzia la necessità di trovare un nuovo taglio editoriale per Mystery Land. “Mediaset ritiene che i fenomeni legati all’ignoto e ai misteri – tuttora presenti nella storia, nella mitologia, ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 ottobre 2021) Amara sorpresa per, che si è da poco tuffata in una nuova avventura. Nei panni di conduttrice – un’esperienza che aveva già fatto in passato – ha guidato le prime due puntate di, il nuovo show di Italia 1 dedicato ai misteri e al mondo dell’ignoto. Ma nei giorni seguenti è arrivata la decisione di Mediaset di sospendere l’appuntamento settimanale con la trasmissione.si ferma: i motivi Lo show chiude i battenti, ma solo momentaneamente. Questo è ciò che si apprende dal comunicato stampa diffuso dall’emittente, in cui si evidenzia la necessità di trovare un nuovo taglio editoriale per. “Mediaset ritiene che i fenomeni legati all’ignoto e ai misteri – tuttora presenti nella storia, nella mitologia, ...

