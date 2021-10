Microsoft chiude LinkedIn in Cina: "Difficile operare" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Microsoft chiude LinkedIn in Cina. Il social media impiegato principalmente nello sviluppo dei contatti professionali presto non sarà più operativo nel Paese. In una nota LinkedIn motiva la decisione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 ottobre 2021)in. Il social media impiegato principalmente nello sviluppo dei contatti professionali presto non sarà più operativo nel Paese. In una notamotiva la decisione ...

Cresce la Grande Muraglia Digitale: LinkedIn chiude i battenti in Cina "Visto l'aumento significativo dei problemi a livello operativo e ai crescenti requisiti richiesti in Cina", la società di proprietà di Microsoft ha deciso di chiudere, entro la fine dell'anno. ...

Microsoft chiude LinkedIn in Cina: al suo posto arriverà InJobs, un'app meno social Ci siamo resi conto che l'utilizzo di una versione localizzata di LinkedIn in Cina avrebbe anche significato rispettare i requisiti del governo cinese sulle piattaforme Internet. La Cina, secondo Micr ...

