Marco Giallini | l’ultimo film con Proietti | “Sul set è stato come un padre”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La morte di Gigi, lo scorso novembre, ha segnato tutti nel profondo, non soltanto il pubblico che lo ha sempre seguito e amato ma anche i colleghi, soprattutto quelli che hanno avuto l’onore di lavorare al suo fianco. Uno di questi è, l’attore romano che di recente abbiamo apprezzato in tv nello show Lui è peggio di me, con Giorgio Panariello. Nell’ultima intervista rilasciata a Il Messaggero il pensiero è tornato a lui, a quel “gigante” con cui ha recitato nelIo sono Babbo Natale, sua ultima apparizione., il toccante ricordo di GigiSchivo, riservato e mai sopra le righe. Il ritratto diè quello di un artista “maledetto”, per usare un’immagine d’altri tempi. Eppure ...

Advertising

infoitcultura : 'Io sono Babbo Natale': l'ultimo film di Gigi Proietti (con un grande Marco Giallini) - TvCircle1 : Quarto appuntamento con '#LuièPeggioDiMe' con Marco Giallini e Giorgio Panariello su #Rai3 - CinemApp_Cinema : Gigi Proietti è il protagonista di #IoSonoBabboNatale, presentato in preapertura a #RomaFF16. Con Marco Giallini: '… - vatenacttencass : Io sono Babbo Natale, l’ultimo film con Gigi Proietti. Marco Giallini: “Un privilegio lavorarci insieme”… - _girasoleviola : RT @AnnaritaMG: Marco Giallini al tg5 parla di Gigi Proietti dicendo che nel film 'si vede che ci ha messo il cuore'. E credo che fosse cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Giallini

"Lui è peggio di me" verrà trasmesso su Rai Tre cone Giorgio Panariello. Su Rete Quattro troveremo "Dritto e rovescio" , l'approfondimento giornalistico di politica ed economia ...E' stato "Io sono Babbo Natale", film diretto da Edoardo Falcone, con Gigi Proietti ea preaprire in sala Petrassi la Festa del Cinema di Roma: ultima interpretazione dell'amato Proietti prima di morire. La storia racconta di un certo Ettore (), che esce ...La 16esima edizione della Festa del Cinema di Roma è alle porte e per la pre-apertura è stato scelto un film simbolico e dall’alto impatto emotivo.Lui è peggio di me giovedì 14 ottobre va in onda con il suo penultimo appuntamento su Rai 3. Tutto quello che c’è da sapere sul programma e gli ospiti presenti in studio.