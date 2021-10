Lazio-Inter, Inzaghi torna nel 'suo' Olimpico da favorito (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lazio–Inter di sabato pomeriggio sarà un match speciale per Simone Inzaghi, che per la prima volta tornerà all’Olimpico da ex. Con l’aquila sul petto da giocatore ha vinto 1 scudetto, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane, oltre ad 1 Supercoppa UEFA. Da tecnico invece è riuscito a riportare la squadra ad alti livelli dopo anni di magra e a conquistare 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane (senza dimenticare i successi con la Primavera: 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa). Inoltre è ad oggi l’allenatore con il maggior numero di presenze sulla panchina del club. La sua Inter, attualmente terza in classifica, arriva per tentare la rimonta ai danni di Napoli e Milan e secondo i betting analyst di 888sport.it contro i Biancocelesti parte da favorita: vittoria a quota 2,25. A 3,35 invece quella dei padroni di ... Leggi su footdata (Di giovedì 14 ottobre 2021)di sabato pomeriggio sarà un match speciale per Simone, che per la prima volta tornerà all’da ex. Con l’aquila sul petto da giocatore ha vinto 1 scudetto, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane, oltre ad 1 Supercoppa UEFA. Da tecnico invece è riuscito a riportare la squadra ad alti livelli dopo anni di magra e a conquistare 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane (senza dimenticare i successi con la Primavera: 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa). Inoltre è ad oggi l’allenatore con il maggior numero di presenze sulla panchina del club. La sua, attualmente terza in classifica, arriva per tentare la rimonta ai danni di Napoli e Milan e secondo i betting analyst di 888sport.it contro i Biancocelesti parte da favorita: vittoria a quota 2,25. A 3,35 invece quella dei padroni di ...

