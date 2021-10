La sinistra soffia sul fuoco, Salvini fa bene a cercare la pace (Di giovedì 14 ottobre 2021) Erano solo elezioni comunali, ed è successo tutto quel che è successo. Cosa ci sarà da aspettarsi ora che l’agenda politica segna appuntamenti di rilevo e che possono veramente delineare il quadro politico futuro per i prossimi lustri? Quello a cui abbiamo assistito nelle due ultime settimane, proprio sotto elezioni, è stato un gioco sporco, spudorato, profondamente incivile, di cui non si aveva contezza dai tempi forse delle elezioni del ‘48. Solo che allora c’erano in gioco equilibri epocali e geostrategici e a giocare sporco furono un po’ tutti gli attori in campo. Oggi invece che dovremmo essere, a settanta e passa anni di distanza, in un clima di civile competizione democratica fra forze mature che si dividono sui progetti del futuro, abbiamo assistito a un rigurgito di quel fanatismo con una sola e unica “matrice”, per restare in tema. Ad agire è stata infatti quella ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 14 ottobre 2021) Erano solo elezioni comunali, ed è successo tutto quel che è successo. Cosa ci sarà da aspettarsi ora che l’agenda politica segna appuntamenti di rilevo e che possono veramente delineare il quadro politico futuro per i prossimi lustri? Quello a cui abbiamo assistito nelle due ultime settimane, proprio sotto elezioni, è stato un gioco sporco, spudorato, profondamente incivile, di cui non si aveva contezza dai tempi forse delle elezioni del ‘48. Solo che allora c’erano in gioco equilibri epocali e geostrategici e a giocare sporco furono un po’ tutti gli attori in campo. Oggi invece che dovremmo essere, a settanta e passa anni di distanza, in un clima di civile competizione democratica fra forze mature che si dividono sui progetti del futuro, abbiamo assistito a un rigurgito di quel fanatismo con una sola e unica “matrice”, per restare in tema. Ad agire è stata infatti quella ...

Ultime Notizie dalla rete : sinistra soffia Vasco Rossi attacca Salvini e Meloni : "Ecco cosa creano..." Vasco Rossi si è messo a intonare l'ormai monotono ritornello che tanto piace alla sinistra: quello ... C'è gente che soffia sul fuoco, sapete chi sono ". Fine dell'intemerata? No, manco per niente. ...

Il coraggio di cambiare C'è un antico proverbio cinese che recita più o meno così: ' Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono dei ripari, altri costruiscono dei mulini a ...spostandosi da destra a sinistra ...

