Guardiola trema | un top considera l’idea di andare via

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Sterling avvisa il Manchester City. Il laterale inglese sta valutandodi poter lasciare i citizens a fine stagione. A dichiararlo è stato lo stesso calciatore durante l’evento sportivo FT Business of Sports Summit US.potrebbe quindi perdere un’importantissima freccia al suo arco l’anno prossimo. Sterling-Inghilterra Il giocatore si è espresso cosi davanti ai microfoni: “Se ci fosse l’opportunità dida qualche altra parte, sarei aperto a questa possibilità ora. Come giocatore inglese, tutto quello che conosco è la Premier League e ho sempre pensato che un giorno mi piacerebbe giocare all’estero e vedere come riuscirei ad affrontare una nuova sfida” Secondo alcune indiscrezioni, dietro le dichiarazioni del giocatore, ci sarebbe l’interesse concreto del Barcellona, meta gradita ...