Grey’s Anatomy 18, svelata la data d’uscita in Italia: ecco dove vederla (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lo scorso 30 settembre ha fatto il suo debutto negli States la diciottesima stagione di Grey’s Anatomy. Nonostante il medical drama più longevo del piccolo schermo abbia perso, strada facendo, alcuni dei suoi volti storici, prosegue imperterrito ad appassionare i telespettatori. Anche in Italia, la serie targata Shonda Rhimes vanta una folta schiera di fan che la seguono dal lontano 2005. E, proprio per il pubblico nostrano, è arrivata la notizia tanto attesa: a breve saranno disponibili le nuove puntate. Le appassionanti storie che hanno come cornice il Grey Sloan Memorial Hospital arriveranno in Italia il prossimo 27 ottobre 2021. A distribuirle sarà la piattaforma streaming Disney+, che lo ha recentemente annunciato. Tuttavia, i nuovi episodi saranno visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lo scorso 30 settembre ha fatto il suo debutto negli States la diciottesima stagione di. Nonostante il medical drama più longevo del piccolo schermo abbia perso, strada facendo, alcuni dei suoi volti storici, prosegue imperterrito ad appassionare i telespettatori. Anche in, la serie targata Shonda Rhimes vanta una folta schiera di fan che la seguono dal lontano 2005. E, proprio per il pubblico nostrano, è arrivata la notizia tanto attesa: a breve saranno disponibili le nuove puntate. Le appassionanti storie che hanno come cornice il Grey Sloan Memorial Hospital arriveranno inil prossimo 27 ottobre 2021. A distribuirle sarà la piattaforma streaming Disney+, che lo ha recentemente annunciato. Tuttavia, i nuovi episodi saranno visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart ...

Advertising

spyheda : RT @W0NDVRL4ND: chiedo scusa per la persona che diventerò quando kate walsh inizierà il takeover dell'account di grey's anatomy - XDEFENCVLESS : ma grey's anatomy é cosí bella come si dice??? cioé me la consigliate? - tomvlinson : @spyheda mamma mi ha letteralmente detto “ma questi si so sposati a fa grey’s anatomy io me li guardavo su private practice”?? - 4nnls : @AcmDuivel Quest'anno siamo più appassionanti noi dell'ultima stagione di Grey's Anatomy - PanDemonio68 : @PolinAngela @mentecritica E tutte queste minch... ehm, 'verità scientifiche nascoste ai più' ce le racconti nella… -