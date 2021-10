Green pass, operatori pronti per 1 mln di tamponi al giorno con corso Fad e podcast di Consulcesi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Labitalia) - Da domani entra in vigore il decreto 'super Green pass' che obbliga tutti i lavoratori, privati e pubblici, ad avere il certificato verde per poter continuare ad andare al lavoro. Il Green pass si può ottenere con la vaccinazione o temporaneamente con un tampone molecolare. Ad oggi sono 3 milioni i lavoratori senza Green pass, molti dei quali non hanno alcuna intenzione di fare il vaccino. Si prevede quindi che i nostri operatori sanitari saranno costretti a eseguire qualcosa come 1 milione di tamponi al giorno. È probabilmente questo il motivo del vero e proprio boom di iscrizioni al corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-formazione per Consulcesi Club ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Labitalia) - Da domani entra in vigore il decreto 'super' che obbliga tutti i lavoratori, privati e pubblici, ad avere il certificato verde per poter continuare ad andare al lavoro. Ilsi può ottenere con la vaccinazione o temporaneamente con un tampone molecolare. Ad oggi sono 3 milioni i lavoratori senza, molti dei quali non hanno alcuna intenzione di fare il vaccino. Si prevede quindi che i nostrisanitari saranno costretti a eseguire qualcosa come 1 milione dial. È probabilmente questo il motivo del vero e proprio boom di iscrizioni aldi formazione professionale Ecm di Sanità In-formazione perClub ...

