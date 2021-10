“Ecco gli ebrei che dovremo uccidere” La conferenza choc di Hamas

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid, in visita ufficiale a Washington, ha incontrato la vicepresidente Kamala Harris alla quale ha espresso apprezzamento per la politica dell’amministrazione Biden nei confronti dello Stato Ebraico. Considerando però i trascorsi dell’attuale Presidente, che durante la sua carriera ha più volte attaccato Israele e i suoi rappresentanti, e la recente risposta anti-israeliana che proprio la Harris ha dato a una domanda di una studentessa araba che chiedeva come mai gli Usa continuassero a elargire aiuti militari allo Stato Ebraico, si è certamente trattato di un incontro di puro protocollo. Frasi condite con poca verità e tanta ipocrisia, che in fondo sono gli ingredienti principali della politica e della diplomazia. Le intenzioni di Biden I ventidue minuti che Lapid e la Harris hanno passato insieme, praticamente il tempo per un caffè o un tè ...