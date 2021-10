Decoder Digitale terrestre: HDMI,DVB-T2,USB…quale scegliere? (Di giovedì 14 ottobre 2021) Devi comprare un nuovo Decoder Digitale terrestre e non sai come muoverti tra la varietà di modelli, di nuove tecnologie e di funzionalità. Non sai la tecnologia giusta che fa al caso tuo? Vediamo quali sono i criteri da considerare prima dell’acquisto. A partire dal 20 ottobre, come noto non si vedranno più i vecchi canali che fino ad oggi funzionavano con la codifica MPEG2. Questi canali verranno trasmessi esclusivamente con la codifica DVBT/MPEG4, ovvero con il nuovo Digitale terrestre che verrà gradualmente introdotto in tutta Italia. Il cambiamento sarà graduale, ma dal 20 ottobre alcuni dei canali Tv principali non saranno più visibili. RAI e Mediaset dismetteranno la codifica MPEG-2 in favore della codifica MPEG-4 per alcuni dei propri canali, che quindi saranno visibili solo in ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 14 ottobre 2021) Devi comprare un nuovoe non sai come muoverti tra la varietà di modelli, di nuove tecnologie e di funzionalità. Non sai la tecnologia giusta che fa al caso tuo? Vediamo quali sono i criteri da considerare prima dell’acquisto. A partire dal 20 ottobre, come noto non si vedranno più i vecchi canali che fino ad oggi funzionavano con la codifica MPEG2. Questi canali verranno trasmessi esclusivamente con la codifica DVBT/MPEG4, ovvero con il nuovoche verrà gradualmente introdotto in tutta Italia. Il cambiamento sarà graduale, ma dal 20 ottobre alcuni dei canali Tv principali non saranno più visibili. RAI e Mediaset dismetteranno la codifica MPEG-2 in favore della codifica MPEG-4 per alcuni dei propri canali, che quindi saranno visibili solo in ...

