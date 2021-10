Cagliari | Joao Pedro vuole di più

Advertising

SampNews24 : #Cagliari, #JoaoPedro vuole ritrovare la via del gol contro la #Sampdoria - CagliariNews24 : ????Il #Cagliari si affida al suo capitano #JP - CagliariNews24 : ???? Il capitano vuole rompere il digiuno - fantapiu3 : #Cagliari: il nostro focus fantacalcio #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio #fantamercato… - TMWSampdoria : Cagliari, Telese: 'Contro dirette concorrenti si giochi a due punte e Joao Pedro' -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Joao

Corriere dello Sport.it

- Quattro reti nelle prime quattro giornate: il ruolino di partenza diPedro che però non ha fruttato ai rossoblù vittorie. Poi non è riuscito a incidere nelle ultime tre, coinvolto dal ...Le probabili formazioni di- Sampdoria(3 - 5 - 2) : Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert,Pedro, Keita. Allenatore: Mazzarri SAMPDORIA (4 ...La partita Cagliari - Sampdoria del 17 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale, dove vedere il match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A ...CAGLIARI - Quattro reti nelle prime quattro giornate: il ruolino di partenza di Joao Pedro che però non ha fruttato ai rossoblù vittorie. Poi non è riuscito a incidere nelle ultime tre, coinvolto dal ...