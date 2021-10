Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci rinnova l’invito e nomina Maria De Filippi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sabato sera torna Ballando con le Stelle e quest’anno avrà un cast davvero meraviglioso (nonostante i tagli al budget). Stamani durante la conferenza stampa Milly Carlucci è tornata a parlare della possibilità di avere Barbara d’Urso come ballerina per una notte. Anni fa è stata Carolyn Smith ad invitare Carmelita durante una sua ospitata a Domenica Live: “Ora volevi farti una bella proposta. D’accordo con Milly Carlucci, ti invitiamo ufficialmente a Ballando per fare una notte vip nella nostra trasmissione“. Milly questa mattina si è detta pronta ad invitare nuovamente Barbarella: “Per quanto riguarda Barbara d’Urso è vero che l’avevo invitata a venire nel programma. La inviterei ... Leggi su biccy (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sabato sera tornacon lee quest’anno avrà un cast davvero meraviglioso (nonostante i tagli al budget). Stamani durante la conferenza stampaè tornata a parlare della possibilità di averecome ballerina per una notte. Anni fa è stata Carolyn Smith ad invitare Carmelita durante una sua ospitata a Domenica Live: “Ora volevi farti una bella proposta. D’accordo con, ti invitiamo ufficialmente aper fare una notte vip nella nostra trasmissione“.questa mattina si è detta pronta ad invitare nuovamente Barbarella: “Per quanto riguardaè vero che l’avevo invitata a venire nel programma. La inviterei ...

Advertising

StraNotizie : Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci rinnova l’invito e nomina Maria De Filippi - InMonsterland : @Anarcorvopunk77 Bello il Piccolo Principe, ma Barbara D'Urso proprio no ???????? - BITCHYFit : Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci rinnova l'invito e nomina Maria De Filippi *… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: MILLY CARLUCCI: BARBARA D'URSO E ALESSIA MARCUZZI BALLERINE PER UNA NOTTE? ECCO LA RISPOSTA - GiuseppeporroIt : Ballando con le Stelle, Milly Carlucci rivela alcuni retroscena su Alessia Marcuzzi e Barbara d'Urso (e non solo)… -