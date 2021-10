Back to school, oltre Giulia Salemi altri due ex volti del Gf Vip nel cast del programma: ecco chi sono (Di giovedì 14 ottobre 2021) Back to school è il nuovo programma di Italia 1, che sarà condotto da Nicola Savino, e che vedrà alcuni vip alle prese con un ritorno sui banchi scolastici per poi sostenere un esame analogo a quello della quinta elementare. In queste ultime settimane erano già stati anticipati alcuni nomi dei vip che faranno parte del cast, e in particolare, direttamente dal Grande Fratello Vip 5 è stata annunciata la presenza di Flavia Vento e Giulia Salemi. Ma la Vento e la Salemi non saranno le uniche protagoniste della trasmissione ‘pescate’ dalla scorsa edizione del reality di Alfonso Signorini perché, come anticipato da Tvblog, nel cast ci sarà anche Maria Teresa Ruta, che appena qualche giorno fa è rientrata nella Casa più spiata d’Italia per avere un confronto ... Leggi su isaechia (Di giovedì 14 ottobre 2021)toè il nuovodi Italia 1, che sarà condotto da Nicola Savino, e che vedrà alcuni vip alle prese con un ritorno sui banchi scolastici per poi sostenere un esame analogo a quello della quinta elementare. In queste ultime settimane erano già stati anticipati alcuni nomi dei vip che faranno parte del, e in particolare, direttamente dal Grande Fratello Vip 5 è stata annunciata la presenza di Flavia Vento e. Ma la Vento e lanon saranno le uniche protagoniste della trasmissione ‘pescate’ dalla scorsa edizione del reality di Alfonso Signorini perché, come anticipato da Tvblog, nelci sarà anche Maria Teresa Ruta, che appena qualche giorno fa è rientrata nella Casa più spiata d’Italia per avere un confronto ...

