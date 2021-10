Alpignano | il comune è “plastic free” | ma in Consiglio solo bottigliette di quel materiale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alpignano comune

La Stampa

... 16 e 17 Ottobre ANDEZENO Piazza Italia, 16 OttobrePiazza Unità d'Italia, 16 Ottobre ... 16 Ottobre DRUENTO Piazza XII Martiri (Piazza del) e Largo Oropa, 16 e 17 Ottobre GERMAGNANO ...Pablo Neruda e. Apparentemente due mondi a sé stanti. Eppure, una bellissima storia lega il poeta cileno aldella cintura torinese. Un rapporto che si sviluppa in primis nella cosmopolita Milano, ...Appuntamento venerdì 15 ottobre in Via Matteotti 2. Storia di un rapporto che lega il poeta cileno alla città dell'hinterland torinese ...ALPIGNANO - Nel mese di ottobre torna in presenza il “Salone del libro” di Torino che si svolgerà dal 14 al 18 ottobre nella sua trentatresima edizione an ...