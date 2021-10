Al via la campagna antinfluenzale 2021-22 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Prenderà il via il venerdì 15 ottobre, in Friuli Venezia Giulia la campagna antinfluenzale 2021-22, destinata in prima battuta agli operatori sanitari; dalla terza settimana di ottobre la vaccinazione sarà estesa a tutti, dando priorità a pazienti fragili per età e per patologia. La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l’influenza e ridurne le complicanze.Poiché i virus dell’influenza cambiano spesso, la vaccinazione va ripetuta ogni anno. Per la somministrazione antinfluenzale – che è raccomandata e compatibile con la vaccinazione antiCovid – ci si potrà rivolgere al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o contattando i servizi vaccinali delle aziende sanitarie (Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina – Asugi; Azienda sanitaria universitaria Friuli ... Leggi su udine20 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Prenderà il via il venerdì 15 ottobre, in Friuli Venezia Giulia la-22, destinata in prima battuta agli operatori sanitari; dalla terza settimana di ottobre la vaccinazione sarà estesa a tutti, dando priorità a pazienti fragili per età e per patologia. La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l’influenza e ridurne le complicanze.Poiché i virus dell’influenza cambiano spesso, la vaccinazione va ripetuta ogni anno. Per la somministrazione– che è raccomandata e compatibile con la vaccinazione antiCovid – ci si potrà rivolgere al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o contattando i servizi vaccinali delle aziende sanitarie (Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina – Asugi; Azienda sanitaria universitaria Friuli ...

