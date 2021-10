Violenze No Green pass, secondo voi è giusto sciogliere i No Green pass? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, ma deve valere anche per i movimenti violenti di sinistra","index":2} Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, ma deve valere anche per i movimenti violenti di sinistra","index":2}

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - ilfoglio_it : Davvero le violenze a Roma si liquidano col richiamo ai valori della Resistenza? Negli slogan della piazza no vax r… - TgrRaiFVG : Dopo le violenze e i disordini delle manifestazioni no green pass, da #Roma a #Trieste, interviene il presidente de… - arcipiero : RT @VittorioSgarbi: #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non hanno n… - ilBirignao : @AlessiaMorani Cosa c’entra? Uno può criticare il Green Pass anche dopo le violenze -